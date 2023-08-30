Узнать больше

Оборот IT-компаний в Удмуртии вырос до 13 млрд рублей в I полугодии

Короткая ссылка
Оборот предприятий IT-отрасли в Удмуртии в I полугодии 2023 года составил почти 13 млрд рублей, что на 36,4% больше, чем годом ранее.
Оборот IT-компаний в Удмуртии вырос до 13 млрд рублей в I полугодии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Количество IT-компаний за полгода выросло с 877 до 919, а налоговые поступления увеличились на 33,2% по сравнению с I кварталом 2022 года.

Как рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов, в отрасли работают более 9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз направит на развитие сельских территорий Удмуртии 132 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить