Оборот IT-компаний в Удмуртии вырос до 13 млрд рублей в I полугодии

Оборот предприятий IT-отрасли в Удмуртии в I полугодии 2023 года составил почти 13 млрд рублей, что на 36,4% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Количество IT-компаний за полгода выросло с 877 до 919, а налоговые поступления увеличились на 33,2% по сравнению с I кварталом 2022 года.

Как рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов, в отрасли работают более 9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз направит на развитие сельских территорий Удмуртии 132 млн рублей.