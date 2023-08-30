Оборот IT-компаний в Удмуртии вырос до 13 млрд рублей в I полугодии
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Количество IT-компаний за полгода выросло с 877 до 919, а налоговые поступления увеличились на 33,2% по сравнению с I кварталом 2022 года.
Как рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов, в отрасли работают более 9 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз направит на развитие сельских территорий Удмуртии 132 млн рублей.