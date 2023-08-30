Нарышкин: Донбасс и Крым могли стать звеньями цепи «военных преступлений НАТО»
- РИА Новости
Он напомнил, что ни в одной стране, куда вторгались силы альянса, не восстановился порядок.
«Звеньями этой длинной цепи военных преступлений НАТО должны были стать Донбасс и Крым. Однако своевременное начало специальной военной операции... позволило предотвратить этот сценарий», — цитирует Нарышкина ТАСС.
Он назвал спецоперацию решительным ответом на агрессию НАТО против России.
Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн ранее заявил, что российский президент Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию, иначе США окружили бы Россию баллистическими ракетами.