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Нарышкин: Донбасс и Крым могли стать звеньями цепи «военных преступлений НАТО»

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Своевременное начало спецоперации на Украине предотвратило превращение Крыма и Донбасса в звенья цепи военных преступлений НАТО, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин: Донбасс и Крым могли стать звеньями цепи «военных преступлений НАТО»
  • РИА Новости

Он напомнил, что ни в одной стране, куда вторгались силы альянса, не восстановился порядок.

«Звеньями этой длинной цепи военных преступлений НАТО должны были стать Донбасс и Крым. Однако своевременное начало специальной военной операции... позволило предотвратить этот сценарий», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Он назвал спецоперацию решительным ответом на агрессию НАТО против России.

Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн ранее заявил, что российский президент Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию, иначе США окружили бы Россию баллистическими ракетами.

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