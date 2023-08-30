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Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки со стороны украинских войск

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Подразделения украинской армии открыли огонь по населённому пункту Новая Таволжанка Белгородской области, пострадавшие отсутствуют.
Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки со стороны украинских войск
  • РИА Новости

Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, осколки снарядов ВСУ повредили линию электропередач, а без света остались два населённых пункта — Муром полностью, Новая Таволжанка частично.

«Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны России», — сообщил Гладков.

Ранее он заявил, что украинская армия за прошедшие сутки выпустила по населённым пунктам Белгородской области более 100 различных видов боеприпасов.

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