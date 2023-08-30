Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки со стороны украинских войск

Подразделения украинской армии открыли огонь по населённому пункту Новая Таволжанка Белгородской области, пострадавшие отсутствуют.

Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, осколки снарядов ВСУ повредили линию электропередач, а без света остались два населённых пункта — Муром полностью, Новая Таволжанка частично.

«Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны России», — сообщил Гладков.

Ранее он заявил, что украинская армия за прошедшие сутки выпустила по населённым пунктам Белгородской области более 100 различных видов боеприпасов.