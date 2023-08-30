Суд оштрафовал бывшего игрока «Что? Где? Когда?» за отсутствие плашки иноагента
- РИА Новости
Об этом сообщили в суде.
«Постановлением суда Аскеров Р.Э. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП России, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей иностранного агента Илью Варламова** за отсутствие плашки иноагента.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 9.12.2022.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.