Суд оштрафовал бывшего игрока «Что? Где? Когда?» за отсутствие плашки иноагента

Савёловский суд Москвы оштрафовал бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* на 40 тыс. рублей за посты в соцсетях без маркировки иноагента.

Об этом сообщили в суде.

«Постановлением суда Аскеров Р.Э. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП России, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей иностранного агента Илью Варламова** за отсутствие плашки иноагента.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 9.12.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.