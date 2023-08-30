В Приморье начало учебного года сдвинут на несколько дней
- РИА Новости
Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко, передаёт ТАСС.
В эфире телеканала «Россия 24» он объяснил, что 5 сентября в Приморье придёт новый тайфун, поэтому к властям обратились родители и сотрудники учебных заведений с призывом сдвинуть начало учебного года.
Кожемяко объяснил, что таким образом учащиеся могут полноценно подготовиться и восстановиться, чтобы потом начать учебный год.
Ранее сообщалось, что более 1 тыс. спасателей задействовали в ликвидации последствий ливней в Приморье.