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В Приморье начало учебного года сдвинут на несколько дней

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Начало учебного года в Приморском крае будет сдвинуто на несколько дней на фоне ещё одного надвигающегося тайфуна.
В Приморье начало учебного года сдвинут на несколько дней
  • РИА Новости

Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко, передаёт ТАСС.

В эфире телеканала «Россия 24» он объяснил, что 5 сентября в Приморье придёт новый тайфун, поэтому к властям обратились родители и сотрудники учебных заведений с призывом сдвинуть начало учебного года.

Кожемяко объяснил, что таким образом учащиеся могут полноценно подготовиться и восстановиться, чтобы потом начать учебный год.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. спасателей задействовали в ликвидации последствий ливней в Приморье.

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