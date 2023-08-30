В Приморье начало учебного года сдвинут на несколько дней

Начало учебного года в Приморском крае будет сдвинуто на несколько дней на фоне ещё одного надвигающегося тайфуна.

Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко, передаёт ТАСС.

В эфире телеканала «Россия 24» он объяснил, что 5 сентября в Приморье придёт новый тайфун, поэтому к властям обратились родители и сотрудники учебных заведений с призывом сдвинуть начало учебного года.

Кожемяко объяснил, что таким образом учащиеся могут полноценно подготовиться и восстановиться, чтобы потом начать учебный год.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. спасателей задействовали в ликвидации последствий ливней в Приморье.