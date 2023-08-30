В Ленобласти трёхмесячный мальчик погиб после падения с рук отца

В Ленинградской области трёхмесячный ребёнок скончался после падения с рук отца.

Как сообщает 78.ru, трагедия произошла 29 августа вечером в селе Колчаново Ленинградской области.

После падения ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи дигностировали ушиб и отёк головного мозга, а также множественные переломы костей черепа. Спасти ребёнка не удалось.

Мать мальчика официально имеет статус матери-одиночки, ей 18 лет.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Сейчас проводится проверка.

29 августа появилось сообщение о гибели в Петербурге двухлетнего мальчика от удара током.