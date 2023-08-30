Узнать больше

В Ленобласти трёхмесячный мальчик погиб после падения с рук отца

Короткая ссылка
В Ленинградской области трёхмесячный ребёнок скончался после падения с рук отца.
В Ленобласти трёхмесячный мальчик погиб после падения с рук отца
  • РИА Новости

Как сообщает 78.ru, трагедия произошла 29 августа вечером в селе Колчаново Ленинградской области.

После падения ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи дигностировали ушиб и отёк головного мозга, а также множественные переломы костей черепа. Спасти ребёнка не удалось.

Мать мальчика официально имеет статус матери-одиночки, ей 18 лет.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Сейчас проводится проверка.

29 августа появилось сообщение о гибели в Петербурге двухлетнего мальчика от удара током.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить