Росавиация: в аэропорту Пскова отменено восемь рейсов

Из аэропорта Пскова отменено шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два рейса «Икара», это сделано для принятия дополнительных мер безопасности.

Об этом сообщили в Росавиации.

«Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полётов в аэропорту Пскова отменено шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два — авиакомпании «Икар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропортом совместно с региональными службами принимаются оперативные меры для возобновления полётов в/из аэропорта Пскова.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в псковском аэропорту была отражена атака беспилотников. По его словам, оперштаб уже определил необходимые действия по реагированию на ЧП.