В Калужской области при атаке БПЛА загорелся пустой резервуар для нефтепродуктов
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе региона в результате попадания БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов произошло возгорание.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что оно было оперативно ликвидировано.
По словам губернатора, пострадавших нет.
Также в Сухиничском районе Калужской области был уничтожен БПЛА.
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