В Калужской области при атаке БПЛА загорелся пустой резервуар для нефтепродуктов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе региона в результате попадания БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов произошло возгорание.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. Отмечается, что оно было оперативно ликвидировано. По словам губернатора, пострадавших нет. Также в Сухиничском районе Калужской области был уничтожен БПЛА.