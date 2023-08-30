Развожаев сообщил о завершении работы сил ППДО возле Севастополя
Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что силы ППДО, отражавшие атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты, закончили работу.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.
Ранее сообщалось, что силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря.
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