Протоиерей Каледа рассказал об этапах процесса причисления к лику святых

Председатель Московской комиссии по исследованию подвига новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей, участник Синодальной комиссии по канонизации святых РПЦ протоиерей Кирилл Каледа сообщил RT, кто может быть причислен к лику святых и какие процедуры сопутствуют процессу канонизации.

К лику святых Русской православной церкви может быть причислен человек, являющийся её членом и исповедующий истинную православную веру в соответствии с принятыми на Вселенских соборах догматами, заявил Каледа.

По его словам, такой человек должен вести «благочестивую христианскую жизнь и сподобиться от Господа особых даров духа святого».

«Наличие последних подтверждается даром чудотворения как при жизни, так и после смерти праведника. Канонизация возможна при наличии его церковного, молитвенного почитания», — уточнил протоиерей.

При постановке вопроса о канонизации праведника проводится тщательное историческое изучение его жизни, с поисками и исследованием всех сохранившихся историко-архивных документов, воспоминаний современников и прочее.

«Особое внимание уделяется установлению и изучению обстоятельств фактов чудотворения, которые имели место по молитвам праведника или в ответ на молитвы к нему. Оценивается и уровень молитвенного, литургического почитания праведника церковным народом», — добавил собеседник RT.

Как правило, сбором и исследованием соответствующих документов и фактов занимаются епархиальные комиссии по канонизации святых. Результаты этих исследований рапортом епархиального архиерея или главы митрополичьего округа представляются Святейшему Патриарху.

«Его Святейшество передаёт материалы в Синодальную комиссию по канонизации святых, которая после анализа полученных данных в случае принятия положительного решения о возможности канонизации докладывает об этом патриарху. Святейший Патриарх выносит вопрос о возможной канонизации на заседание Священного Синода. После рассмотрения материалов Священным Синодом вопрос о канонизации передаётся на суждение Архиерейского или Поместного собора», — объяснил Каледа.

Канонизация в лике святых совершается Архиерейским или Поместным собором Русской православной церкви, о чём издаётся соответствующий Соборный документ: «Деяние о канонизации...».

В завершение совершается богослужебный чин прославления в лике святых.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что синод Русской православной церкви рассмотрит возможность передачи на рассмотрение профильной синодальной комиссии вопроса о канонизации генералиссимуса Александра Суворова.