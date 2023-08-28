Глава Приморья поблагодарил Лукашенко за оперативные поставки дорожной техники

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил благодарность белорусскому президенту Александру Лукашенко, который поручил в приоритетном порядке отправить в пострадавший от наводнения регион дорожную технику.

Об этом написал Кожемяко в своём Telegram-канале. По его словам, на сегодняшний день в филиалы Приморья поступило более 30 машин, что является первой крупной партией тяжёлой техники, закупленной в Белоруссии.

«По нашей просьбе заводы-производители ускорили поставку в приоритетном порядке. Спасибо президенту республики Александру Лукашенко. Он посодействовал», — поделился Кожемяко.

Глава добавил, что в 2023 году в регион доставят 215 машин, в том числе самосвалы, погрузчики, грейдеры и другие.

27 августа МЧС России заявило, что доставило в Приморье около 2 т гуманитарной помощи на фоне наводнения.

25 августа Кожемяко сообщил, что власти приняли решение о введении режима ЧС федерального характера на всей территории региона из-за обильных ливней.