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В Ноябрьске мужчина открыл стрельбу по судебным приставам

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В Ноябрьске мужчина открыл стрельбу по судебным приставам. Об этом сообщило URA.RU.
В Ноябрьске мужчина открыл стрельбу по судебным приставам
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

В местных соцсетях сообщили, что нарушитель открыл стрельбу по приставам, приехавшим наложить арест на его имущество.

Отмечается, что факт стрельбы в Ноябрьске подтвердили в пресс-службе УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу. 

«Факт зарегистрирован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве. 

Ранее в Краснодаре мужчина открыл стрельбу из охолощённого оружия из окна дома.

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