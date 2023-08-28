В Ноябрьске мужчина открыл стрельбу по судебным приставам. Об этом сообщило URA.RU.

В местных соцсетях сообщили, что нарушитель открыл стрельбу по приставам, приехавшим наложить арест на его имущество.

Отмечается, что факт стрельбы в Ноябрьске подтвердили в пресс-службе УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Факт зарегистрирован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее в Краснодаре мужчина открыл стрельбу из охолощённого оружия из окна дома.