Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Омской области Хоценко

Президент России Владимир Путин провёл рабочие переговоры с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко.

В ходе беседы Хоценко рассказал, в частности, о процессе строительства в регионе. По его словам, за десять лет в области планируется построить 2 млн кв. м жилья.

«За десятилетку планируем только с федеральными застройщиками по масштабным инвестпроектам два миллиона квадратных метров построить, 150 млрд инвестиций. И что очень важно — 5% от всех квартир застройщики нам отдадут, а мы их передадим населению, кто в этом нуждается. Это дети-сироты, аварийка», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил Хоценко во время встречи с президентом России, в настоящий момент в регионе большая очередь из нуждающихся, относящихся к категории детей-сирот.

Ранее НСН писала, что глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин заявил, что вклад строительной отрасти в столичную экономику составляет пятую часть валового регионального продукта, или 4,6 трлн рублей.