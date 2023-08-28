Курьер на электросамокате сбил ребёнка на юго-западе Москвы и уехал

Курьер на электросамокате сбил ребёнка на юго-западе Москвы, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

«Днём 28 августа на Черноморском бульваре сотрудник службы доставки, двигаясь, предположительно, на электросамокате, сбил малолетнего ребёнка», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что ребёнку понадобилась помощь медиков.

Как рассказала мать пострадавшего, курьер после наезда на её сына остановился, поправил рюкзак и уехал.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту инцидента.

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