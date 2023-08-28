МВД: 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и трёх машин под Владимиром

В Собинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием трёх машин и рейсового автобуса. По предварительным данным, пострадали 12 человек.

Эту информацию приводит сайт «МВД МЕДИА».

В публикации сказано, что автомобиль LADA выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который из-за удара врезался в Chery. После этого автомобиль LADA въехал во внедорожник «Нива».

«По состоянию на 13:00 имеется информация о десяти пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью. Водитель легкового автомобиля LADA госпитализирован, а его пассажиру оказана амбулаторная медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

27 августа сообщалось, что пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае в результате опрокидывания КамАЗа.