Подозреваемый в нападении на журналистку Al Jazeera в Петербурге признал вину

Мужчина, которого задержали по подозрению в нападении на журналистку Al Jazeera Ранию Дриди в Санкт-Петербурге, признал вину и извинился перед девушкой.

Об этом сообщается в видео, размещённом на сайте «МВД МЕДИА».

«Полностью вину признаю, раскаиваюсь полностью, приношу извинения потерпевшей», — сказал мужчина.

Он также признался, что в момент нападения был в состоянии алкогольного опьянения.

«Мало чего понимал вообще», — утверждает подозреваемый.

Ранее СМИ писали, что в ночь на 25 августа неизвестный ударил палестинскую журналистку Ранию Дриди в Санкт-Петербурге. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Петрозаводске задержали подозреваемого в нападении.