Подозреваемый в нападении на журналистку Al Jazeera в Петербурге признал вину
- РИА Новости
Об этом сообщается в видео, размещённом на сайте «МВД МЕДИА».
«Полностью вину признаю, раскаиваюсь полностью, приношу извинения потерпевшей», — сказал мужчина.
Он также признался, что в момент нападения был в состоянии алкогольного опьянения.
«Мало чего понимал вообще», — утверждает подозреваемый.
Ранее СМИ писали, что в ночь на 25 августа неизвестный ударил палестинскую журналистку Ранию Дриди в Санкт-Петербурге. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму.
Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Петрозаводске задержали подозреваемого в нападении.