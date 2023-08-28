Собянин рассказал об использовании современных технологий при строительстве метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ходе строительства метрополитена в столице используются современные цифровые технологии.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.

Так, например, используется 3D-моделирование для виртуального строительства станций.

«Это помогает обнаружить и исправить ошибки, которые могли бы возникнуть при реальном возведении объекта», — добавил Собянин.

По словам мэра, в 3D готовится и выпускается проектная и рабочая документация. Так были спроектированы станции БКЛ «Терехово» и «Кунцевская».

Впервые на российском ПО проектируется объект — электродепо «Бирюлёвское».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках Московского урбанистического форума заявил, что полноценный запуск Московского скоростного диаметра, новой дорожной артерии столицы, улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города с населением 5 млн человек.