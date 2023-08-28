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Турэксперт Гареев назвал перспективные направления для отдыха в странах СНГ

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Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат наук Роман Гареев рассказал, что в странах СНГ развиваются различные виды туризма, а турпоток туда в 2023 году может вырасти на 15—20% по сравнению с 2022-м.

Рост поездок уже наблюдается в Белоруссию, Казахстан и Армению, сообщил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Так, например, в Азербайджане и Армении можно совместить лечебно-оздоровительные процедуры с пляжным туризмом и экскурсиями, включающими гастрономические путешествия, уточнил Гареев.

«В Республике Беларусь развит как экскурсионный туризм, так и эко- и агротуризм, этнический, «ностальгический» виды туризма. В Казахстане представлен горнолыжный и активный туризм, паломнический, пляжный» — отметил эксперт.

Он также отметил в качестве перспективных направлений для российских туристов Узбекистан и Кыргызстан.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал Мьянму интересным направлением для туризма.

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