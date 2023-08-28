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Карту москвича смогут получить достигшие семи лет дошкольники

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По поручению мэра столицы Сергея Собянина, карту москвича смогут получить дошкольники, достигшие семи лет.
Карту москвича смогут получить достигшие семи лет дошкольники

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов объяснил, что по карте москвича дошкольникам будет доступен льготный проезд.

Кроме того, с 1 сентября по 15 июня для семилетних дошкольников будет действовать скидка в размере 50% на билеты пригородного железнодорожного сообщения.

Ранее сообщалось, что в Москве Дептранс совместно с Федерацией регби России выпустили лимитированные проездные карты «Тройка», посвящённые этому виду спорта.

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