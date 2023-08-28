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В Приморье возбудили дело по факту падения ребёнка в котлован

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Прокуратура Приморского края признала законным возбуждение уголовного дела по факту падения мальчика 2020 года рождения в траншею, раскопанную в связи с заменой участка сети теплоснабжения.
В Приморье возбудили дело по факту падения ребёнка в котлован
  • РИА Новости

ЧП случилось 21 августа возле дома по улице Белашева, 20А, передаёт ИА PrimaMedia.

«В связи с непринятием должных мер к обеспечению безопасного передвижения граждан и транспортных средств орган предварительного расследования возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России», — уточнили в прокуратуре.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области проводят проверку по факту травмирования десятилетнего мальчика на качелях.

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