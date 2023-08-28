В Приморье возбудили дело по факту падения ребёнка в котлован
- РИА Новости
ЧП случилось 21 августа возле дома по улице Белашева, 20А, передаёт ИА PrimaMedia.
«В связи с непринятием должных мер к обеспечению безопасного передвижения граждан и транспортных средств орган предварительного расследования возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России», — уточнили в прокуратуре.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области проводят проверку по факту травмирования десятилетнего мальчика на качелях.