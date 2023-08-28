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В Подмосковье производство компьютеров выросло более чем на 55% за полгода

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В Московской области в январе — июле 2023-го промышленное производство выросло более чем на 10%, при этом производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 55%.
В Подмосковье производство компьютеров выросло более чем на 55% за полгода
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает телеканал «360».

В январе — июле 2023-го также зафиксирован рост обрабатывающей промышленности на 12,3%.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, по шести направлениям рост показателей превысил 20%, в частности производство транспортных средств и оборудования (36,2%), а также производство резиновых и пластмассовых изделий (27,3%).

Ранее в Росстате заявили, что производство легковых автомобилей в России за июль текущего года выросло в 2,1 раза в годовом выражении.

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