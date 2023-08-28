В Подмосковье производство компьютеров выросло более чем на 55% за полгода
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Об этом сообщает телеканал «360».
В январе — июле 2023-го также зафиксирован рост обрабатывающей промышленности на 12,3%.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, по шести направлениям рост показателей превысил 20%, в частности производство транспортных средств и оборудования (36,2%), а также производство резиновых и пластмассовых изделий (27,3%).
Ранее в Росстате заявили, что производство легковых автомобилей в России за июль текущего года выросло в 2,1 раза в годовом выражении.