В Подмосковье производство компьютеров выросло более чем на 55% за полгода

В Московской области в январе — июле 2023-го промышленное производство выросло более чем на 10%, при этом производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 55%.

Об этом сообщает телеканал «360».

В январе — июле 2023-го также зафиксирован рост обрабатывающей промышленности на 12,3%.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, по шести направлениям рост показателей превысил 20%, в частности производство транспортных средств и оборудования (36,2%), а также производство резиновых и пластмассовых изделий (27,3%).

Ранее в Росстате заявили, что производство легковых автомобилей в России за июль текущего года выросло в 2,1 раза в годовом выражении.