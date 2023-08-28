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В Москве горячая линия соцзащиты приняла 1,7 миллиона обращений с 2019 года

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За четыре года в Москве единая справочная служба департамента труда и социальной защиты обработала более 1,7 млн звонков.
В Москве горячая линия соцзащиты приняла 1,7 миллиона обращений с 2019 года
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  • © Tippapatt

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

«Особенно важно, чтобы москвичи, нуждающиеся в помощи, всегда знали, куда можно обратиться за необходимой им информацией и поддержкой», — отметила руководитель службы Екатерина Кузнецова.

Чаще всего москвичи узнавали о проекте «Московское долголетие» и центрах долголетия, также обращались по вопросам предоставления социальных услуг и оформления пособий.

Ранее сообщалось, что в Московской области Система-112 приняла более 78 млн обращений за восемь лет.

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