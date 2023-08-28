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Стала известна программа Московского урбанфорума с 28 августа по 3 сентября

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На четырёх площадках Московского урбанистического форума (МУФ) с 28 августа по 3 сентября пройдёт ряд мероприятий: танцевальные занятия, спектакли, мастер-классы, посвящённые истории, архитектуре, литературе.
Стала известна программа Московского урбанфорума с 28 августа по 3 сентября

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Так,1 сентября в павильоне «Цифровые технологии Москвы» в «Лужниках» пройдут встречи с ведущими IT-специалистами. В День экологии, 29 августа, в научно-образовательном экологическом лектории расскажут, как помогают животным столицы и восстанавливают их популяцию.

Также 1 сентября состоится тренировка по зумбе, где выступит кавер-группа Сергея Жукова «Руки Вверх Band», а также дискотека. А на площадке в Гостином Дворе с 28 по 31 августа проведут хореографические мастер-классы от чемпионов по парным танцам.

В «Спорт Экспо — 2023» с 1 по 3 сентября на 12-метровом скалодроме в «Лужниках» можно попробовать заняться альпинизмом под руководством наставников.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».

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