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Автоэксперт Буров назвал причины повышенного расхода топлива в машине

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Руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров рассказал, почему легковой автомобиль может резко начинать расходовать слишком много топлива.

Иногда для снижения расхода топлива достаточно заменить топливный насос, поделился эксперт в беседе с газетой «Известия».

Вторая распространённая причина резкого увеличения расхода топлива — неисправность датчика, отвечающего за формирование топливо-воздушной смеси, или датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Эксперт порекомендовал также следить за состоянием и показаниями кислородных датчиков (O2-sensor или лямбда-зонд), оценивающих состав выхлопных газов, поскольку на основании их показаний корректируется подача топлива.

Расход топлива может резко вырасти в случае выхода из строя топливной форсунки, а также если засорился топливный фильтр, отметил Буров. Для выявления неисправности он посоветовал обратиться в сервисный центр.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.

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