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В московском метро досрочно открыли участок салатовой линии после интеграции

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В московском метро досрочно открыли участок салатовой линии между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская».
В московском метро досрочно открыли участок салатовой линии после интеграции
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает НТВ.

Участок открыли после интеграции нового отрезка салатовой ветки до станции «Физтех».

Работы закончили досрочно. Участок открыли на день раньше запланированного срока.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках Московского урбанистического форума заявил, что в настоящее время в Москве строится более 45 км новых линий и 20 станций метро, а также три новых электродепо.

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