В московском метро досрочно открыли участок салатовой линии после интеграции

В московском метро досрочно открыли участок салатовой линии между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская».

Об этом сообщает НТВ.

Участок открыли после интеграции нового отрезка салатовой ветки до станции «Физтех».

Работы закончили досрочно. Участок открыли на день раньше запланированного срока.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках Московского урбанистического форума заявил, что в настоящее время в Москве строится более 45 км новых линий и 20 станций метро, а также три новых электродепо.