Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 25 августа проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

«В середине дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

11 августа Путин на совещании с членами Совбеза обсудил информационную безопасность.