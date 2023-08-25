Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 25 августа проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«В середине дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.
11 августа Путин на совещании с членами Совбеза обсудил информационную безопасность.
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