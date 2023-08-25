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Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 25 августа проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«В середине дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

11 августа Путин на совещании с членами Совбеза обсудил информационную безопасность.

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