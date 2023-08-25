В России доля авто с передним приводом составила 63% от рынка в августе

Компания «СберАвто» провела исследование и выяснила, что медианная стоимость продаваемых в России новых автомобилей с передним приводом — 2 млн рублей, а с полным — 3,8 млн.

Об этом информирует «Российская газета».

Согласно полученным данным, в августе 2023 года доля авто с передним приводом составляет 63% от всех предложений на площадке «СберАвто». Из них половина (52%) — это новые машины с медианной стоимостью 2 млн рублей, а 48% — автомобили с пробегом с медианной стоимостью 1 млн 50 тыс. рублей.

В то же время наибольшее количество предложений авто с полным приводом приходится на новые автомобили — 53%. Их медианная стоимость составляет 3 млн 800 тыс. рублей. Машины с пробегом занимают 47% предложений, их медианная стоимость — 1 млн 750 тыс. рублей.

Самыми популярными машинами с передним приводом в продаже являются отечественные Lada (19%), с полным — Hyundai (14%).

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.