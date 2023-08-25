Собянин: 670 семей получили квартиры в Зеленограде по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 670 семей получили новое жильё в Зеленограде по программе реновации. Город помог с переездом 480 семьям.

Об этом информирует НСН.

«Уже передали под заселение пять новостроек — три в Крюкове и две в Старом Крюкове. Ещё одну ввели в эксплуатацию и готовим для новосёлов. Сюда переезжают жители 11 старых домов», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Всего по программе реновации в Зеленоградском административном округе планируют расселить 34 дома, новое жильё получат ещё 7,1 тыс. жителей.

Ранее электронная газета «Дни.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в Москве по программе реновации 127,5 тыс. человек получили новые квартиры или находятся в процессе их оформления. С начала текущего года более 20 тыс. человек начали переезжать в новое жильё.