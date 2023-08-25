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ФСБ задержала в Крыму шестерых участников запрещённой в России организации

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Федеральная служба безопасности России задержала в Крыму шестерых участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, участники группировки распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, а также вербовали в ячейку крымских мусульман.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали в Казани мужчину, который планировал поджечь военную технику.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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