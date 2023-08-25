В Тюменской области диспетчерская служба поможет волонтёрам при пожарах

Начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян во время встречи с журналистами заявил, что диспетчерская служба будет координировать волонтёров во время лесных пожаров.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Массовый приезд волонтёров на легковых автомобилях приводит к заторам на автомобильных дорогах. В результате возникают проблемы, в том числе с эвакуацией местных жителей, детей», — объяснил Хачатрян.

Поэтому планируется координировать работу волонтёров через диспетчерскую службу на единой горячей линии 122. Например, диспетчеры смогут сообщить волонтёрам о пунктах сбора воды, которую отвезут на грузовом автомобиле.

Ранее сообщалось, что волонтёры из Пушкино установили мемориал у проходной завода в Сергиевом Посаде, где ранее произошёл взрыв.