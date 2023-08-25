Росавиация: все аэропорты Москвы работают в штатном режиме
Московские аэропорты и Жуковский в данный момент работают в штатном режиме после некоторых ограничений, которы были введены в ночь на 25 августа.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Росавиации.
Отмечается, что по состоянию на 08:00 мск аэропорты работают штатно.
Ранее стало известно, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживают рейсы на вылет и прилёт.
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