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Росавиация: все аэропорты Москвы работают в штатном режиме

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Московские аэропорты и Жуковский в данный момент работают в штатном режиме после некоторых ограничений, которы были введены в ночь на 25 августа.
Росавиация: все аэропорты Москвы работают в штатном режиме
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Росавиации.

Отмечается, что по состоянию на 08:00 мск аэропорты работают штатно.

Ранее стало известно, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживают рейсы на вылет и прилёт.

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