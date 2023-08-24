В оренбургских МФЦ оказали более миллиона услуг с начала года

В многофункциональных центрах Оренбургской области оказали более 1 млн услуг с начала 2023 года. Чаще всего жители обращались по поводу регистрации права собственности на недвижимое имущество — свыше 180 тыс. раз.

Об этом сообщает RIA56.

«Сегодня в многофункциональных центрах Оренбуржья можно получить более 400 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг, в том числе по жизненным ситуациям заявителей. Уровень удовлетворённости оренбуржцев работой МФЦ составляет 99,7%», — заявил губернатор Денис Паслер.

Кол-центр МФЦ с начала года обработал более 100 тыс. звонков.

Ранее в Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» появился сервис оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ физическими лицами.