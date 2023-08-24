В Москве несколько связанных с недвижимостью услуг переведут в цифровой вид

В Москве до конца года планируют перевести в электронный вид ряд услуг по оформлению строительных документов.

Об этом пишет НСН.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что оцифровка коснётся процедуры оформления документов для получения ЗОС (заключение о соответствии объекта капитального строительства) и РВ (разрешение на ввод в эксплуатацию).

«Сейчас мы работаем над переводом в электронный вид пакета документов для ЗОС и РВ, а также проверяем гипотезы и подбираем инструменты для осуществления строительного контроля с цифровой информационной моделью», — сказал Загрутдинов, выступая на экспертной дискуссии в рамках Московского урбанистического форума.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о предложении запустить государственные общедомовые чаты.