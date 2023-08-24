МВД: устроивший ДТП в Калуге водитель в апреле 2023 года был лишён прав

Управление МВД России по Калужской области сообщило, что наехавший на пешеходов в центре Калуги водитель в апреле был лишён водительских прав за то, что управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

«Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишён права управления транспортными средствами, так как находился за рулём в состоянии наркотического опьянения», — заявили в ведомстве.

По данным RT, за рулём авто находился 49-летний Владимир А.

Как заявили очевидцы, мужчина был в неадекватном состоянии, возможно пьян. Его направили на медосвидетельствование.

Ранее сообщалось, что в Калуге водитель выехал на тротуар. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы.

Сотрудники госавтоинспекции УМВД России по городу Калуге задержали нарушителя.