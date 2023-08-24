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МВД: устроивший ДТП в Калуге водитель в апреле 2023 года был лишён прав

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Управление МВД России по Калужской области сообщило, что наехавший на пешеходов в центре Калуги водитель в апреле был лишён водительских прав за то, что управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
МВД: устроивший ДТП в Калуге водитель в апреле 2023 года был лишён прав
  • РИА Новости

«Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишён права управления  транспортными средствами, так как находился за рулём в состоянии наркотического опьянения», — заявили в ведомстве.

По данным RT, за рулём авто находился 49-летний Владимир А.

Как заявили очевидцы, мужчина был в неадекватном состоянии, возможно пьян. Его направили на медосвидетельствование.

Ранее сообщалось, что в Калуге водитель выехал на тротуар. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы.

Сотрудники госавтоинспекции УМВД России по городу Калуге задержали нарушителя.

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