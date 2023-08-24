МВД: устроивший ДТП в Калуге водитель в апреле 2023 года был лишён прав
- РИА Новости
«Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишён права управления транспортными средствами, так как находился за рулём в состоянии наркотического опьянения», — заявили в ведомстве.
По данным RT, за рулём авто находился 49-летний Владимир А.
Как заявили очевидцы, мужчина был в неадекватном состоянии, возможно пьян. Его направили на медосвидетельствование.
Ранее сообщалось, что в Калуге водитель выехал на тротуар. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы.
Сотрудники госавтоинспекции УМВД России по городу Калуге задержали нарушителя.