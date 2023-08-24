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Вузы ХМАО предоставят квоты для студентов из Африки

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова сообщила в ходе совещания педработников Югры, что в связи с укреплением международных отношений России и Африки вузы региона выделят места для студентов из африканских стран.
Вузы ХМАО предоставят квоты для студентов из Африки
  • РИА Новости

Она заявила, что в связи с председательством России в БРИКС в 2024 году планируется расширить и укрепить связи с африканскими странами, передаёт URA.RU.

«Департаменту образования и науки автономного округа совместно с Департаментом молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей поручено проработать возможность установления квоты для иностранных студентов в организациях высшего образования, которые учреждены правительством автономного округа», — заявила губернатор.

Ранее политолог кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал инициативу банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии.

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