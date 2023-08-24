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В Краснодарском крае число самозанятых с начала года выросло на 35%

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В Краснодарском крае число самозанятых выросло на 35% по сравнению с показателем, который зафиксировали в начале 2023 года.
В Краснодарском крае число самозанятых с начала года выросло на 35%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на администрацию края.

На данный момент самозанятых в регионе насчитывается 390 тыс.

В ведомстве отметили, что для развития этого направления самозанятым предоставляются льготные кредиты, субсидии на приобретение оборудования, а также преференции при аренде помещений. Так, Фонд микрофинансирования предоставляет специальный микрозаём «Самозанятый» в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на срок от трёх месяцев до двух лет.

Ранее сообщалось, что число самозанятых в Санкт-Петербурге достигло 484,4 тыс.

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