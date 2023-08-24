Депутат Гурулёв попал в ДТП в Москве

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв попал в ДТП в Москве, он находился за рулём личного автомобиля. Медицинской помощи депутату и остальным участникам аварии не потребовалось, рассказал его помощник.

«Был за рулём своего личного транспорта, двигался по своей полосе в рамках установленной скорости. К сожалению, по встречной полосе в это время с парковки выезжал автомобиль. И автомобиль двигался по встречной полосе, навстречу Андрею Викторовичу, он начал обруливать и, соответственно, выехал на встречную полосу, задел Андрея Викторовича и ещё несколько машин», — рассказал помощник Гурулёва Агентству городских новостей «Москва».

«На данном этапе участники ДТП ожидают прибытия ДПС», — отметил он

Инцидент произошёл на улице Правды.

В июле заместитель председателя Государственной думы России Борис Чернышов рассказал, что попал в ДТП и получил травму руки.