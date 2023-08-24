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В Ленинградской области обнаружили 10 снарядов времён Великой Отечественной войны

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В Ломоносовском районе Ленинградской области обнаружены десять снарядов времён Великой Отечественной войны.
В Ленинградской области обнаружили 10 снарядов времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что сначала на территории производственно-административной зоны Порзолово в Ломоносовском районе были найдены два артиллерийских снаряда калибра 75 мм.

После территорию обследовали взрывотехники и обнаружили три миномётные мины калибра 81 мм, артиллерийский снаряд калибра 122 мм, а также четыре снаряда калибра 45 мм.

В ведомстве добавили, что сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли все снаряды на специализированный полигон для уничтожения.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ликвидировали 250-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны.

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