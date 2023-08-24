На портале поставщиков Москвы за пять лет провели миллион котировочных сессий
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.
Собянин добавил, что на портале работают свыше 310 тыс. поставщиков. По его словам, на портале можно приобрести канцелярские принадлежности, строительные материалы, горячие обеды для образовательных учреждений и другую продукцию.
Мэр Москвы также отметил, что власти развивают механизм торгов. Так, в 2023 году на портале появилась возможность проводить совместные котировочные сессии как региональным, так и московским заказчикам.