На портале поставщиков Москвы за пять лет провели миллион котировочных сессий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на портале поставщиков столицы за пять лет провели миллион котировочных сессий на сумму более 169,2 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

Собянин добавил, что на портале работают свыше 310 тыс. поставщиков. По его словам, на портале можно приобрести канцелярские принадлежности, строительные материалы, горячие обеды для образовательных учреждений и другую продукцию.

Мэр Москвы также отметил, что власти развивают механизм торгов. Так, в 2023 году на портале появилась возможность проводить совместные котировочные сессии как региональным, так и московским заказчикам.