Москва построила и отремонтировала 65 подъездных дорог в ТиНАО за пять лет

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице с 2018 года было построено и реконструировано 65 подъездных дорог в Троицком и Новомосковском округах за счёт городского бюджета.

Об этом информирует НСН.

Все эти дороги были безвозмездно переданы в собственность муниципалитетов в 16 городских округах и поселениях, уточнил вице-мэр.

«Протяжённость дорог превысила 10 км, также были реконструированы проезды, обочины, тротуары и съезды общей площадью почти 240 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Кроме того, по его словам, были проведены работы по благоустройству прилегающих территорий.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.