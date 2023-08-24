Москва построила и отремонтировала 65 подъездных дорог в ТиНАО за пять лет
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Все эти дороги были безвозмездно переданы в собственность муниципалитетов в 16 городских округах и поселениях, уточнил вице-мэр.
«Протяжённость дорог превысила 10 км, также были реконструированы проезды, обочины, тротуары и съезды общей площадью почти 240 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.
Кроме того, по его словам, были проведены работы по благоустройству прилегающих территорий.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.