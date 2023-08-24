Узнать больше

Москва построила и отремонтировала 65 подъездных дорог в ТиНАО за пять лет

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице с 2018 года было построено и реконструировано 65 подъездных дорог в Троицком и Новомосковском округах за счёт городского бюджета.
Москва построила и отремонтировала 65 подъездных дорог в ТиНАО за пять лет
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Все эти дороги были безвозмездно переданы в собственность муниципалитетов в 16 городских округах и поселениях, уточнил вице-мэр.

«Протяжённость дорог превысила 10 км, также были реконструированы проезды, обочины, тротуары и съезды общей площадью почти 240 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Кроме того, по его словам, были проведены работы по благоустройству прилегающих территорий.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить