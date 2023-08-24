В ОП предложили устанавливать видеокамеры в автомобилях каршеринга

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов высказался за то, чтобы в каршеринговых автомобилях устанавливали видеорегистраторы.

«С одной стороны, мы понимаем, что это нарушает некую приватность, но с другой стороны, мы понимаем, что человек, арендуя автомобиль, находится в общественном транспорте... предполагается, что он там будет вести себя прилично», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, одним из вариантов может быть добавление в соглашение с пользователями права использовать сервисы сбора информации и размещать камеры если не повсеместно, то в части машин.

Ранее в столичном главке МВД России со ссылкой на данные экспертизы заявили, что ребёнок укололся шприцем с мефедроном в машине каршеринга BelkaCar в Москве.

Сервис каршеринга BelkaCar проводит внутреннее расследование.