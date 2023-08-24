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Медведев: на фоне режима «всё для победы» важно решать текущие проблемы россиян

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Текущие проблемы российских граждан необходимо решать даже на фоне режима «всё для фронта, всё для победы».
Медведев: на фоне режима «всё для победы» важно решать текущие проблемы россиян
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Действительно, сейчас вся страна, как это и бывало в нашей истории, живёт в режиме «всё для фронта, всё для победы», — цитирует его ТАСС.

Медведев отметил, что проблемы текущей жизни россиян сохраняются.

«И вот их надо решать. Они от нас никуда не уйдут, даже несмотря на то, что вот сейчас особый этап в жизни нашей страны. Люди ждут и решения обычных, текущих, гражданских проблем», — заключил он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян выросли на 4,7% за первое полугодие 2023 года.

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