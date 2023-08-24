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В Санкт-Петербурге выручка гостиниц за один номер увеличилась на 21,6% за год

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Глава HotelAdvisor Сергей Данильченко на конференции отельеров Ostrovok Trends Access заявил, что в Санкт-Петербурге выручка гостиниц за один номер выросла на 21,6% за год.
В Санкт-Петербурге выручка гостиниц за один номер увеличилась на 21,6% за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today.

За восемь месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге средняя стоимость номера в отеле выросла на 10,6% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

На данный момент средняя стоимость номера в трёхзвёздочном отеле составляет 4129 рублей, в четырёхзвёздочном — 5981 рубль, в пятизвёздочном — 13 960 рублей.

При этом отмечается, что расходы гостиниц и отелей также выросли на 25—75%.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.

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