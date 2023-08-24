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В Москве сообщили о завершении благоустройства на площади Борьбы

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В Москве завершились работы по комплексному благоустройству площади Борьбы, расположенной на границе Тверского района и Марьиной Рощи.
В Москве сообщили о завершении благоустройства на площади Борьбы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Общественное пространство между улицами Достоевского, Образцова и Перуновским переулком, вблизи станция метро «Достоевская», привели в порядок: заменили освещение, установили скамейки, площадку для воркаута и стол для игры в шахматы.

Также специалисты изменили положение расположенных на площади скульптур — героев книги Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Фигуры Венечки и его девушки развернули друг к другу, а между ними протянули имитацию железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».

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