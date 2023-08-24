В Псковской области задержали мужчину при попытке поджога релейного шкафа
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.
Отмечается, что мужчина с помощью мессенджера Telegram связался с украинским волонтёром, вербовавшим российских граждан для совершения диверсий и терактов.
В сообщении говорится, что по указанию куратора вечером 2 августа фигурант прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе. Он пытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем поджечь его, но был задержан сотрудниками органа безопасности.
ФСБ возбудила уголовное дело по по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на диверсию в форме поджога).
Ранее неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги.