В Псковской области задержали мужчину при попытке поджога релейного шкафа

В Псковской области сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину при попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции «Псков Товарный».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.

Отмечается, что мужчина с помощью мессенджера Telegram связался с украинским волонтёром, вербовавшим российских граждан для совершения диверсий и терактов.

В сообщении говорится, что по указанию куратора вечером 2 августа фигурант прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе. Он пытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем поджечь его, но был задержан сотрудниками органа безопасности.

ФСБ возбудила уголовное дело по по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на диверсию в форме поджога).

Ранее неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги.