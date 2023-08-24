Узнать больше

В Псковской области задержали мужчину при попытке поджога релейного шкафа

Короткая ссылка
В Псковской области сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину при попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции «Псков Товарный».
В Псковской области задержали мужчину при попытке поджога релейного шкафа
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.

Отмечается, что мужчина с помощью мессенджера Telegram связался с украинским волонтёром, вербовавшим российских граждан для совершения диверсий и терактов.

В сообщении говорится, что по указанию куратора вечером 2 августа фигурант прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе. Он пытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем поджечь его, но был задержан сотрудниками органа безопасности.

ФСБ возбудила уголовное дело по по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на диверсию в форме поджога).

Ранее неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить