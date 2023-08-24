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«Известия»: грузоперевозчики попросили ввести госрегулирование цен на дизель

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Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» просит ввести в России госрегулирование цен на дизельное топливо, а также зафиксировать его стоимость.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Как пишет газета, президент ассоциации Владимир Матягин призвал ввести госрегулирование цен на дизель, а также зафиксировать его цену ниже 60 рублей за 1 л, чтобы сохранить рентабельность связанных с транспортом компаний.

Как отметил Матягин, если цена не будет зафиксирована, это приведёт к увеличению логистики груза, которая повысит конечную стоимость товара для потребителя.

Ранее Минэнерго России сообщило, что планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.

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