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В Москве пройдёт выставка в честь юбилея космонавта Сергея Крикалёва

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Музей космонавтики представит уличную выставку «Герой России №1», которая посвящена 65-летию лётчика-космонавта Сергея Крикалёва. Она будет доступна с 25 августа до 8 сентября у входа в здание музея в Москве.
В Москве пройдёт выставка в честь юбилея космонавта Сергея Крикалёва
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Экспозиция расскажет о шести полётах Сергея Крикалёва, о его работе на МКС и выходах в открытый космос. На ней представят фотографии, сделанные на Земле и на орбите, а также личные вещи космонавта, которые он передал в фонды музея», — рассказали в пресс-службе.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали реставрацию памятника первому космонавту Юрию Гагарину.

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