В Москве пройдёт выставка в честь юбилея космонавта Сергея Крикалёва
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу музея.
«Экспозиция расскажет о шести полётах Сергея Крикалёва, о его работе на МКС и выходах в открытый космос. На ней представят фотографии, сделанные на Земле и на орбите, а также личные вещи космонавта, которые он передал в фонды музея», — рассказали в пресс-службе.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали реставрацию памятника первому космонавту Юрию Гагарину.