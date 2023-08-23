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Житель Тверской области рассказал подробности крушения самолёта Embraer

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Житель деревни Поддубье Тверской области рассказал RT подробности крушения самолёта Embraer, на борту которого, по данным МЧС, было десять человек.
Житель Тверской области рассказал подробности крушения самолёта Embraer
  • Gettyimages.ru

«Слышу хлопок такой глухой, смотрю в небо и вижу, что самолет задымился и начал резко снижать высоту и скорость», — рассказал он.

Он добавил, что самолёт «стал практически падать».

При этом, когда борт скрылся за верхушками деревьев, то прозвучал громкий взрыв, примерно «через секунд тридцать, в сторону где он упал, пошёл чёрный дым», сообщил местный житель. 

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Как сообщили ранее агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

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