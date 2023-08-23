Депутат Чаплин рассказал о последствиях покупки квартиры с незаконной перепланировкой

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин посоветовал перед покупкой квартиры узнать, была ли там сделана перепланировка и законна ли она.

«Если продавцы предлагают скидку, то стоит уточнить, сколько вы потратите на согласование перепланировки, выполняя её самостоятельно», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, утаить незаконную перепланировку можно до определённой поры — например, до прихода сотрудников коммунальных служб.

Как отметил Чаплин, владельца могут обязать устранить несоответствия и привести квартиру в изначальный вид за свой счёт, а также могут выписать штраф.

Ранее риелтор и юрист в сфере недвижимости Надежда Кушнова в беседе с URA.RU рассказала, что в Челябинске в преддверии сентября спрос на аренду квартир и комнат вырос более чем на 20%.