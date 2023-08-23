Депутат Чаплин рассказал о последствиях покупки квартиры с незаконной перепланировкой
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«Если продавцы предлагают скидку, то стоит уточнить, сколько вы потратите на согласование перепланировки, выполняя её самостоятельно», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, утаить незаконную перепланировку можно до определённой поры — например, до прихода сотрудников коммунальных служб.
Как отметил Чаплин, владельца могут обязать устранить несоответствия и привести квартиру в изначальный вид за свой счёт, а также могут выписать штраф.
Ранее риелтор и юрист в сфере недвижимости Надежда Кушнова в беседе с URA.RU рассказала, что в Челябинске в преддверии сентября спрос на аренду квартир и комнат вырос более чем на 20%.