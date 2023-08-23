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В Москве у посольства Британии проходит акция в поддержку российских дипломатов

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В Москве возле здания посольства Великобритании, где также размещается канадский посол, проходит акция в поддержку российских дипломатов в Канаде.
В Москве у посольства Британии проходит акция в поддержку российских дипломатов
  • РИА Новости

Как сообщила депутат Госдумы Мария Бутина, которая также приняла участие в акции, российские дипломаты «регулярно подвергаются нападкам со стороны укроканадцев».

Бутина рассказала, что посольство России в Канаде обливали краской, на его территорию бросали бутылки с зажигательной смесью, а сотрудникам угрожали физической расправой. При этом канадская полиция бездействует.

«Здесь, мы можем видеть, наши сотрудники правоохранительных органов охраняют дипмиссию Канады в России, а вот (в Канаде. — RT) почему-то таких мер не принимают», — возмутилась Бутина.

Среди участников акции — активные граждане и студенты международных направлений московских вузов. Они также выступили против поддержки Канадой киевского режима.

На плакатах участников содержатся надписи: «Канада — спонсор убийств детей Донбасса», «Воюйте с идиотами в вашем правительстве, а не с нашими дипломатами» и другие.

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